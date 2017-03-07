曳引車翻覆撞電桿 駕駛被甩出車外送醫不治

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郭男撞上電線桿後，頭部撞傷送院不治。（柯宗緯翻攝）

車身橫躺路面，造成北上路段阻塞。（柯宗緯翻攝）

高市小港區大林蒲地區今午發生死亡車禍！53歲郭姓男子駕駛曳引車從南星路北上往第六貨櫃中心方向，突然翻覆撞上路邊電線桿，車頭幾乎全毀，車身橫躺馬路中央，郭男則被甩出車外，頭部受到重創，滿地鮮血令人怵目驚心，路人見狀趕緊報警，經送醫仍宣告不治。

警方表示，事故發生在中午12點30分左右，郭姓駕駛不知何故撞上電線桿導致重傷身亡，目前初步排除酒駕，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

(中時)