員林就業中心牽線，助高職生「就業轉銜」

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員林就業中心舉辦就業轉銜活動，協助高職生體驗職場，不會害怕找工作。鐘武達攝。

員林就業中心為高中生與職場牽線，讓學生在畢業前夕就能到職場體驗。鐘武達攝。

員林就業中心為幫助高職學生畢業即就業，7日特別為在地的昇財麗禧酒店與達德商工、大慶商工、員林家商以及永靖高工等學校牽線，首次舉辦「就業轉銜」活動，讓學生在畢業前就能到職場體驗，對「找工作」不會有畏懼。

就業中心主任陳秀蓉說，「點燃熱情、我是新鮮人」就業轉銜活動，是一整套的職涯探索課程，除了讓學生到就業中心了解求職及諮詢服務，更可以現場模擬，使學生不再對公部門陌生；與昇財麗禧酒店合作，則是提前讓學生踏入工作環境，親身體驗職場。

參與活動的學生阿成說，在學期間，從來不知道就業中心可以「幫忙找工作」，透過這次課程，知道自己畢業後可以利用這樣的就業資源與管道，「找工作應該會很輕鬆」。

有學校老師甚至說，「在學校，說得再多，也不如讓學生親身體驗做1次」。這次活動，孩子收穫很多。

陳秀蓉表示，就業中心不做被動式服務，更主動出擊與轄區學校、企業合作，讓職涯準備向下紮根，及早讓學生掌握就業方向。

(中時)