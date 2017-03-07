潮州高中冠摘星王 屏南地區繁星點點
今繁星放榜，屏東國立潮州高中今年錄取人數達110人，推上國立大學比例佔4成，還有2名學生挺進醫學系第2階段，是繼2014年冠全國後，再次成為全台「摘星王」，人數更首次破百，東港高中也有台、成、交、政準學生，枋寮高中錄取率更達93%，顯屏南學校星光閃閃。
潮州高中今年繁星放榜表現亮眼，不但蟬聯屏東地區9次「摘星王」寶座，更繼2014年76人錄取後，再次繁星錄取率75%，共110人成為全台繁星上榜第1名，其中有42人推上國立大學，還有2位學生進入醫學系第2階段。
「苦心檢視與輔導孩子選系選校上下功夫，是錄取率暴增的秘訣！」潮州高中表示，今年學生成績與往年差不多，但學校連續舉辦4場繁星推甄說明會，與孩子一對一對談，盤算分析上榜機率，避免孩子高分低填，也因為這屆孩子勇敢追夢填學校，才能再創錄取人數高峰。
通過高雄醫學大學醫學系第1階段的謝承序，因從小就是氣喘患者，又親眼見阿伯在家裡倒下，卻不知如何救他，因此他下定決心要當醫生，再加上印尼嫁來台灣的媽媽，曾因口音與母語被取笑是妖怪，讓他發奮圖強，朝家醫科醫師夢想邁進。
而由奶奶獨力撫養長大郭志豪，入學時成績雖並非最優秀，但在師長的協助下找到屬於自己的念書方式，衝上校排1%，並以學測66級分錄取台大法律系。
東港高中今年則有49人錄取，上榜率75%，且涵蓋台、成、交、政、台師大、彰師大、高雄大、中興、中央、中山等名校，創下高中部成立以來新高的成績。
其中學測73級分的吳昇穆考上台灣大學牙醫系，他在選擇校系時十分迷惘，因此到王爺宮擲筊祈願，問到填台灣大學時，竟連獲10個聖筊，最終如願以償；家境清寒的張家榮，曾過於認真唸書，連流鼻血也不自覺，最終也如願考上交通大學電機工程系。
枋寮高中則錄取率竟突破罕見的9成，直飆93%，38名學生中共19人錄取國立大學，卓芷伶也晉升為台大物理治療學系的準學生；恆春工商也有有8名同學錄取，創近三年來的新高，讓今日的屏南地區「星光點點」。
(中時)
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