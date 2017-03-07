交部放寬計程車可開到70歲 估4月初上路

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因應人口高齡化，交通部預告，計程車司機年齡限制將由現行68歲調整至70歲，但得通過認知功能檢測，預計4月初上路。

為營造友善國際生活環境政策，並因應高齡化社會需求，交通部預告修正「道路交通安全規則」部分條文草案，未來計程車司機年齡限制將調整為70歲，但得通過更嚴謹體檢項目、認真功能測驗等，小型車職業駕照也得每年換發。

交通部表示，經統計分析，超過65歲的計程車駕駛人不一定有較高事故風險，不過考量超過60歲以上可能有疾病或反應變慢等問題，因此得每年定期體檢才可繼續營業。

交通部說明，這項規定預計4月初上路，推估可有3萬名計程車駕駛受惠。1060307

(中央社)