兌現婚姻平權政見 婦團籲總統公開表態

婚姻平權議題持續延燒，婦團7日表示，要求總統蔡英文公開表態，說明如何兌現婚姻平權政見的作法及時程，並要求民進黨立院黨團將婚姻平權列為優先法案。（婦女新知基金會提供）中央社記者許秩維傳真 106年3月7日

婚姻平權議題持續延燒，婦團今天表示，要求總統蔡英文公開表態，說明如何兌現婚姻平權政見的作法及時程，並要求民進黨立院黨團將婚姻平權列為優先法案。

婦女新知基金會今天舉行「請蔡英文總統兌現政見承諾，同性伴侶法不是婚姻平權」記者會，希望總統蔡英文應有積極作為來兌現婚姻平權的政見。

力挺婚姻平權的設計師聶永真雖然因事未能出席記者會，但也提供一幅舉著彩虹卡的照片，表達支持婚姻平權的理念，希望告訴大眾，「如果未來有一件事值得被全世界裱框、或被這個世代完全離棄，那就是民進黨團今年在台灣婚姻平權政策上的決定。」

婦女新知基金會常務董事姜貞吟表示，總統蔡英文就任近1年，但許多性別政策上的表現消極無為，甚至退步保守，如內閣女性比率創新低，選前承諾支持婚姻平權，但作為民法主管機關的法務部卻無積極作為來推動婚姻平權的民法修正案。

婦女新知基金會顧問黃長玲也提醒蔡總統及其幕僚，應回頭看看選前自己拍攝的短片，「我是蔡英文，我支持婚姻平權」，這幾句話民眾已朗朗上口，如果總統政見沒兌現，人民的失望將愈大，請總統不要變成只在賣彩虹卡時才與同志是同盟。

婦女新知基金會表示，改革當然會遇到阻力，但不能將阻力當作政府消極無為、甚至保守倒退的藉口，之後將密切觀察，並要求法務部、內政部作為政府執政團隊的一員，應在3月24日憲法法庭上明確表態，向社會大眾說清楚政府要如何實現婚姻平權，而非再拿「同性伴侶法」來搪塞。

婦女新知基金會也提出3點訴求，要求蔡總統公開明確表態，說明如何兌現婚姻平權政見的作法及時程，並要求民進黨立院黨團將婚姻平權列為優先法案，儘速啟動法案的黨團協商，同時要求行政院長林全督促行政部門努力兌現總統政見，並責成法務部、內政部在3月24日憲法法庭上明確表態，說明如何實現蔡英文總統的婚姻平權政見，不要拿「同性伴侶法」來假裝婚姻平權。1060307

(中央社)