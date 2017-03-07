南韓扒竊集團 5人全數遭羈押禁見
南韓扒竊集團多次來台行竊，並當場分贓，行徑囂張，4日他們3男2女故技重施，在台北101前下手，被警方當場逮捕，全數遭法官裁示羈押禁見。
北市刑大肅竊組調查，南韓扒竊集團1月就曾到台北車站附近行竊，偷走新台幣3萬多元財物，他們食髓知味，再次來台入住西門町附近旅店，4日前往101對一名正準備前往吃飯的路人下手，偷走皮包，但被埋伏多時的警方當場逮捕。
警方在逮捕過程，竊嫌全力反抗拒捕，導致員警受傷，但仍把人制服並逮捕上銬，該集團成員在偵詢過程中採取不配合態度，移送台北地檢署時，更假裝聽不懂韓語通譯人員韓語為由，企圖拖延時間及掩蓋罪行，並要求韓國駐台代表處人員須到場並協助聘請律師。
扒竊集團不斷拖延，法院召開羈押庭，由韓國駐台代表處人員、律師及法官檢視警方偵辦蒐集證據及程序確認無瑕疵，韓國扒竊集團成員5人全數遭法官裁示羈押禁見。1060307
(中央社)
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