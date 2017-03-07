指郭台銘是3億男案 二審周玉蔻仍判賠200萬

指郭台銘為3億男的事件，高院今日判決周玉蔻須賠償200萬元，在四大報登道歉啟事。（本報資料照片）

（17：24更新：新增周玉蔻回應）鴻海集團董事長郭台銘稱「頭可斷、血可流」，對周玉蔻告到底的3億男事件，高院維持台北地院見解，認為周女聲稱消息來源是立委柯建銘，但卻未向柯查證，判決周女須賠償郭台銘200萬元，並在《中國時報》等7報刊登半版道歉啟事，全案可上訴。

周女隨即在臉書回應，批評台灣的法院果然是為財團富豪服務，司法改革已經迫不急待，她一定上訴到底，不信公理喚不回。

2015年1月，台北市長柯文哲接受電視台訪問，提及市長選舉期間他想拜會「某企業家」，對方不願會面，柯P直指該企業家拿3億元給他的競爭對手；事後周玉蔻點名郭台銘就是「3億男」，郭認為周所言不實，向她求償1000萬，並要求登報道歉。

北院為釐清事實，史無前例地傳喚政商界大咖作證，柯文哲、立委柯建銘及郭台銘都親自出庭，接受法官訊問；合議庭經審理後認為，周女指稱郭男捐3億元給連勝文，根本不是事實，判她須賠償200萬元，並在7報頭版刊登道歉啟事。

案經上訴，高院認為柯建銘證稱他從未向柯P表示郭台銘捐款3億給其對手，柯P意會錯誤，而周女明知消息內容的直接來源是柯建銘，但她卻從未向對方進行查證，逕自轉述柯P關於3億男的言論，未合理查證須負過失侵害郭台銘名譽的責任。

高院指出，中國時報等4大報已是現今閱報率、普及程度最高的平面媒體，判決她在這四大報刊登道歉啟事，已足使社會大眾周知，因此將登報數從一審的7報減為4報，至於周女賠償的金額，則維持一審判賠200萬元，全案可上訴。

(中時)