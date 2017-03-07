漁會理事資格審查 遭疑球員兼裁判

理監事資格審查未通過的漁會代表侯榮君，質疑審查不公。（許家寧攝）

農業處承辦人員表示，將請漁會盡速把審查資料送到縣府，並請示農委會核示審查結果是否符合法規程序。（許家寧攝）

花蓮區漁會選情激烈，不僅總幹事鄰聘人選出現一人候聘，就連理監事資格審查也遭現任理事侯榮君質疑「黑箱不公」，抗議與現任理事長簡光臺均有債信信用疑慮，卻唯獨他遭判「出局」，批評審查委員以「舉手」通過表決，恐有「護航」特定人士之嫌。

花蓮區漁會理監事選舉18日登場，6日舉行理監事資格複審，共有18名漁會代表獲得候選資格，其中參選理事侯榮君，因過去有積欠卡債，造成聯徵資料有疑慮，在漁會通知補件後已提出清償證明，仍被依「債信紀錄不良」，取消理事參選資格。

侯榮君表示，依規定理事長負責召集審查委員，但同樣登記參選理事的簡光臺，同樣有銀行債信及利息未清的欠款紀錄，卻前日資格複審中，靠三名審查委員舉手表決通過，質疑審查機制「因人而異」、「球員兼裁判！」要求公開會議錄音及記錄。

農業處技正洪永倫說，當日7名審查委員，除縣府戶政科長羅玉香「請假」缺席，計有區漁會代理總幹事洪銘芳、常務監事林長安、理事長簡光臺、岸巡第八三大隊長徐昇平、縣府漁牧科長黃耀興及全國漁會組長陳平基等人出席，礙於簡光臺也是參選當事人，當時並未參與表決。

洪永倫表示，這二天將請漁會盡速把審查資料送到縣府，並依內容及會議程序，向上請示農委會核示審查結果是否符合法規程序，他指出，因為金融聯徵資料不易了解，未來也會建議中央修法由金融專業人員列席審查，改善當事人利益迴避情形。

花蓮區漁會表示，理監事資格審查小組會議，因縣府農政科未派員到場，按照審查程序，由委員就個案投票表決：其中依理事參選人簡光臺所提供的本金償還繳款紀錄，在場委員同意以投票表決，表決結果為同意3票，報請主關機關本權責審認。

區漁會強調，另名參選人侯榮君的聯徵資料，呈現出明顯超過一年期間，其欠款部分完全未清償本金或利息，符合《漁會法》第21條之2不得登記事由，即便現在已完全清償亦同，此經全部委員通過無異議。

漁會理事資格牽動後續理事長選舉及總幹事的遴聘作業，有簡光臺支持的漁會代表林俊吉因學經歷分數較低，在農委會總幹事資格審查落馬，形成有前總幹事王鐙億力挺的漁會秘書李凱明同額競選情況，但若無法獲多數理事支持，將舉行第二輪遴聘作業，選情仍充滿變數。

(中時)