WBC》緊急登板2.2局失2分 陳冠宇稱讚以色列打者

陳冠宇今面對以色列中繼2.2局失2分。 (林勝發 攝)

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陳冠宇此役在首局兩出局後就緊急登板，最後以三振解決危機，此役面對以色列中繼2.2局失掉2分，陳冠宇指出，以色列的打者真的很不錯。

陳冠宇次役首局就登板，中繼2.2局被擊出4支安打，投出5次三振，失掉2分，對於緊急上場，他表示，其實大概第三個人次就開始熱身，所以上場時已經熱開了沒有問題，自己上場是就知道是長中繼，所以就希望可以撐個兩三局。

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唯一失分是在第3局被以色列捕手拉凡威轟出2分炮，陳冠宇說，因為前一個打者保送，所以自己想搶好球數，結果投太甜被轟出。

首次對上以色列，陳冠宇指出，以色列就像情蒐小組所講，兩好球之前很難用引誘球引誘，除非搶到兩好球才有機會利用變化球去引誘出棒，打擊設定真的非常好。

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此役陳冠宇用了43球，只要休兵一天就可以再上場，他指出，還是要觀望明天對上荷蘭的比賽，如果贏球，教練團要自己對上韓國先發，一定沒問題，就是希望可以拿下兩場勝利，才有晉級機會。

(中時電子報)