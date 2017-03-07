教材教孩子如何性交 家長怒到新竹市議會陳情

會後一群家長也步行到市長室，要求見見市長林智堅，但因他在開會，由副市長沈慧虹代為出面。（郭芝函攝）

新竹市近百名家長，7日聚集新竹市議會，召開「還我孩子真性別–反對不當性平教材進入校園」記者會，拿出目前國高中健康教育、公民與社會等教材，怒指內容涵蓋異性戀霸權、恐同症，還教孩子怎麼性交，要求市府教育處善盡選材責任，或以自編教材取代，還給孩子良好身心發展。

國民黨新竹市黨團，與民進黨、新民意聯盟等不同黨派市議員都到場，接受家長陳情，近百名家長手持「教育要把關」等牌子，盼不當教材退出新竹校園，家長表示，課本有統計各國家性伴侶數，不就等同「多P」概念，甚至要孩子性解放、去變性等，造成性別男女混淆，「真的很傻眼！」

家長怒言，還有教材強調性愛，點出口交、肛交、陰莖長度、體外射精，以及「女上男下較不易受孕」等內容，教學生以保鮮膜當口交膜使用，質疑「這是未成年該了解的嗎？」，另外其他課本提及，若被拍到性愛影片怎麼辦，竟要學生不要照到臉、不要流出去，就可保護自己。

家長表示，針對異性戀霸權、恐同症等字眼，以及爭議性圖表、引導式教學等教材，學校不應列入評量，希望市府教育處謹慎選材。教育處長謝傳崇說，中小學課綱與教材均由中央訂定，教育處會積極將家長的意見反映給教育部，另教育處也已請學校審慎選擇教科書，謹慎教學。

會後一群家長也步行到市長室，要求見見市長林智堅，但因他在開會，由副市長沈慧虹代為出面，並向在場家長保證，一定會向教育部，傳達各位的訴求。

(中時)