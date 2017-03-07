聖羅蘭海報太色情煽動 可能遭法官方禁止
法國高級時尚品牌伊夫‧聖羅蘭(Yves Saint Laurent)的新海報，因為圖中模特兒強烈性暗示、具性歧視的肢體動作，而引發巴黎民眾狂抱怨，法國廣告監管單位也表示，聖羅蘭明顯的違規了。
根據英國《衛報》(Guardian)，這兩張聖羅蘭在巴黎各處張貼的海報，顯示一位女模特兒躺倚在地上、穿著絨皮草和魚網襪，雙腳敞開的模樣。另外一張顯示一名女模特兒身穿一件緊身連衣褲，腳穿一雙溜冰鞋造型的高跟鞋，彎腰趴在一個凳子上的模樣。
掌管法國廣告監管單位的Stephane Martin表示，許多人向該單位抱怨，這些影像有「煽動強暴」的傾向。他認為聖羅蘭的女性客戶願意和這些影像扯上關係，Martin也表示十年前時尚廣告界也曾出現這類「色情片時髦」的風格過，現在這個風格雖再度風行，但已不再被人接受。
周五Martin將和聖羅蘭的人會面，之後該廣告監管單位才會決定如何處理這件事。該單位有權禁止所有降低或侮辱人格的廣告，並且要求廣告主撤除或是改變其廣告活動。
這不是聖羅蘭的廣告第一次引發爭議，法國女權團體Osez le Feminisme!呼籲政府撤下這個廣告，並表示過去聖羅蘭的廣告也曾出現，極端年輕和性感化的女性。其發言人Raphaelle Remy-Leleu表示，這個廣告符合所有性別歧視的特徵，不但物化、高度性感化女性，也將女性擺成一服從的姿勢。Remy-Leleu質疑現今的女性怎麼可能會買聖羅蘭這種帳。
Martin表示，這個海報是聖羅蘭的內部團隊製作的，並且表示該品牌的新年輕設計師Anthony Vaccarello可能做過頭了。來自比利時的Vaccarello過去兩季，在該品牌的設計中加入大量性元素，他的作品中也出現穿著裸露半胸洋裝的模特兒。
(中時電子報)
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