陸指台獨盡頭是統一 張小月：非常不恰當

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中國大陸國台辦主任張志軍昨天說，「台獨之路走到盡頭就是統一」。行政院大陸委員會主任委員張小月今天表示，這樣的講話「非常不恰當」。

中國大陸全國人大會議昨天舉行分組會議，國台辦主任張志軍參加「台灣省代表團」全體會議，並於會後受訪時說，「台獨之路走到盡頭就是統一」、這樣的統一方式「會付出巨大的代價」。

國民黨立委羅明才下午在立法院施政總質詢時，問到有關張志軍的說法。羅明才說，兩岸關係越來越惡化，敵意越來越濃厚。

行政院長林全說，兩岸現狀總統蔡英文已經說很多，希望兩岸能夠累積善意，不希望用非理性的方式來討論。

張小月說，張志軍的講話「非常不恰當」，對兩岸關係沒有幫助。

羅明才追問，目前兩岸高層有沒有聯絡？張小月說，去年520上任以來，目前為止還沒有機會與對岸聯絡。

她表示，兩岸關係從來都是困難、複雜的，需要有相當的耐心與智慧，雙方面要共同來努力。

張小月說，會持續堅持和平穩定維持現狀，也呼籲對岸透過溝通對話，面對面才能解決問題，台灣不會刻意挑釁，對岸也應該注意到，處理兩岸事務要務實理性、溝通對話。

林全也說，在對等尊嚴基礎下，樂見兩岸間的互相往來。1060307

(中央社)