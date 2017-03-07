東泰高中勇奪北區高中職電競大賽冠軍

我要評比

新竹縣東泰高中電競團隊，今年已在「英雄聯盟北區高中職電競大賽」及「台北三創ESR英雄聯盟比賽」兩度奪冠。（陳育賢攝）

新竹縣東泰高中電競團隊，今年初參加「英雄聯盟北區高中職電競大賽」，從128支隊伍中脫穎而出，一舉拿下冠軍，近日又在台北三創ESR英雄聯盟比賽奪冠，縣長邱鏡淳7日特別予以表揚。

東泰高中董事長黃吉宏、執行長陳琪惠、主任黃士祐，今天帶領電競選手5位同學參加縣府主管會報，將榮譽獻獎給新竹縣政府，縣長邱鏡淳也頒發獎牌鼓勵帶隊教練及參賽學生，讚賞學校作育英才、積極栽培選手，並肯定東泰高中電競專班亮眼表現。

電競隊5位學生分別為鍾昱賢、吳浩瑋、陳敬言、莊景豪、黃聖凱，他們表示，從幼稚園就愛上電競遊戲，吳浩瑋跟著舅舅玩遊戲，家人也鼓勵他走這條路，黃聖凱則曾遇到攔阻，想將興趣變成職業，家人還曾經憂心質問，這真能當飯吃嗎？黃聖凱允諾一定會當選手，如今他的決心已讓夢想慢慢實現。

電競班的幕後推手、校務發展委員會主任黃士祐表示，不少偏鄉孩子拿起平板就有精神，學習app設計、花時間練習電競比賽，電競班學生就像「體育班」，早上讀國英數，下午就努力練功，打破外界對電競的刻板印象。

(中時)