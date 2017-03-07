護佑婚姻平權！ 挺同團體請出媽祖
同性婚姻平權重啟戰場，大法官將於24日召開釋憲言詞辯論庭，婚姻平權大平台宣布將請出媽祖護佑，釋憲當晚隨大甲媽祖遶境；目前也正募集同志生命故事，將持續曝光平面、網路廣告軟性溝通，「讓更多人理解未來的台灣。」
平台總召集人呂欣潔表示，大甲媽祖遶境為台灣重要傳統宗教活動，過去長期以來針對同志議題有不同宗教觀點，但多為西方宗教，在地傳統宗教反而相對更寬容，已擲筊獲得媽祖同意，且日前霞海城隍廟月老也支持婚姻平權。
平台將於24日當晚隨媽祖遶境，沿途發送同婚文宣與壓轎金祝福，26日於彰化員林進行「大甲媽祖彩虹接駕」。呂欣潔說，一方面盼藉由大批人潮聚集，與更多人溝通同婚想法；另一方面將過去較集中於都會區的討論帶進中南部。
呂欣潔說，過去2、3年已有同志彩虹隊伍跟著媽祖繞境，創立「媽祖的愛裡不分異同」臉書粉絲專頁，今年則希望聚集眾人力量，現場將拍攝紀錄影片讓更多人了解議題，隊伍將加入彩虹元素，不擔心衝突，因經由神明同意、且相信地方社會相對比較溫和，也更願意了解同志不同生命故事。
此外，平台現正募集同志伴侶、家庭故事，以及專業醫師、律師、心理學家、社工等意見，仿美國制度作為台灣史上首份「法庭之友意見書」，釋憲前遞交15名大法官參考。
此前，平台3、4月也將持續曝光平面、電視廣告，下周白色情人節將發動全台小蜜蜂發送1.2萬份婚姻平權喜糖；15日並將召開3場座談會，希望呈現同志生命故事軟性溝通。
(中時)
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