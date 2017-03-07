20歲杭州女5個兒子的媽 網友瞎辦案

我要評比

中國大陸杭州蕭山醫院健康網日前發布消息，育有兩子的20歲陳女最近再次生產，生的還是三胞胎。20歲的她成了5個孩子的媽。然而大陸網友對此喜訊發言最多的卻是，15歲就生，沒犯法嗎？

錢江晚報報導，陳女今年20歲，已分別在2012年、2014年生了兩個兒子。

去年7月初，她得知再次懷孕又驚又喜，希望能再生育一個女孩，沒想到這次懷的竟然是三胞胎。最終陳女順利分娩3個男嬰。

消息一出，大陸網友卻發揮「辦案」精神，大量發言都在質疑陳女2012年才15歲就生，「這難道不是犯法嗎？」

蕭山警方為此找到新聞事件中的當事人，隨後發布調查初步結論：「陳女士與男友早年已舉辦婚禮，雙方第一個小孩出生時，其本人已年滿15周歲。未發現犯罪。」

警方還呼籲網友們「不要過度關注陳女士一家的生活，讓孩子們有一個健康成長的寬鬆氛圍！」1060307

(中央社)