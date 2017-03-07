冠脂妥再爆偽藥新批號 全面回收換藥

降血脂藥「冠脂妥」批號MV503日前爆出偽藥風波，引發民眾恐慌，食藥署長吳秀梅今天表示，冠脂妥另一批號「MK479」也發現偽藥狀況，已協調藥廠全台回收換貨。

新北市一間藥局日前替民眾調劑藥品時，發現三高患者常用的降血脂藥物「冠脂妥」，藥品色澤和以往不同，食藥署介入調查後，4日證實批號「MV503」有偽藥流入市面，全案移送新北地方法院檢察署調查。

偽藥風波爆發多日，衛福部食藥署長吳秀梅今天首度露面，宣布另一批號「MK479」也出現偽藥情形。

她表示，因無法掌握市面上流通的偽藥數量究竟有多少，今與台灣阿斯特捷利康公司開會，決定回收全台地區醫院、基層醫療院所及藥局的所有批號「冠脂妥」，並進行換貨，確保民眾用藥安全；並將於區域醫院、醫學中心進行全面盤點清查。

吳秀梅指出，這次新發現的偽藥批號「MK479」，其成分為另一款降血脂藥「Atorvastatin」，呼籲吃到的民眾無需過度擔心，但她也強調，雖然兩者都是降血脂藥，但用「A藥冒充成B藥」，就是偽藥。

食藥署企劃及科技管理組副組長遲蘭慧表示，健保用藥「冠脂妥」全台每月平均用量高達20萬盒，該公司藥品都是在英國製造、包裝，再運到台灣倉庫出貨，與藥廠達成共識後今已著手進行回收換藥，確保不斷藥。

至於媒體報導指，偽藥集團疑似也有做降血脂藥「力清之」、「維妥力」及降血糖的「佳糖維」偽藥，吳秀梅說，沒有收到這3款藥物的異常通報，檢調也在調查中，但該署會再進行市場調查。

偽藥風波爆發，食藥署是否會針對民眾常用藥品啟動專案稽查？遲蘭慧說，食藥署、衛生局平時都有在做例行性藥品稽查，未來待檢調查清相關手法等細節，會列入未來相關稽查，針對健保用量大的名單擬定稽查。

台灣阿斯特捷利康公司也指出，市場上大部分產品都是高品質的原廠真貨，但是為了確保並提高病人的用藥安全，今已啟動「病患安全防偽專案」，將與食藥署密切合作，遏止偽藥。1060307

(中央社)