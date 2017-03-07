許願幣撐破海龜腹殼 民眾捐款贊助手術

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將錢幣投入水池中祈福是廣為流行的迷信，但造成生長在泰國公園池塘、綽號叫「撲滿」的母海龜不幸，獸醫從牠胃中取出915枚硬幣，在媒體號召下民眾也捐款資助牠的手術費。

法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，這隻叫做「奧姆辛」（Omsin）的25歲海龜腹殼被撐破，產生威脅生命的感染，昨天做了長達7個小時的手術後，取出5公斤重的硬幣。

朱拉隆功（Chulalongkorn）醫院的水棲動物研究中心獸醫南崔卡（Nantrika Chansue）告訴法新社：「有915枚硬幣在牠胃中，我們一個一個把它們取出來。」

南崔卡說：「撲滿現在情況不錯，但還需要留在中心最多2週的時間。」

南崔卡還說：「我很生氣，不管人類是不是有意這麼做，或他們根本連想都沒想，就對這隻海龜造成傷害。」

泰國媒體上個月開始報導這隻海龜的故事，民眾也捐款約1.5萬泰銖給她作為手術費。（譯者：中央社陳昱婷）1060307

(中央社)