韓政府與業界研擬因應中國反薩德措施

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南韓產業通商資源部次官禹泰熙今天與主要行業代表及相關協會相繼舉行第9次對華經貿工作會議、經濟團體會議定期大會，討論中國反制「薩德」入韓措施的因應方案。

南韓聯合新聞通訊社報導，禹泰熙表示，中國為反制南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）採取了實質性措施，暗示針對相關南韓企業進行制裁，限制中國公民赴韓旅遊。目前，南韓政府正在研究中國的一系列措施是否違反國際規則。

禹泰熙強調，這顯然不符合韓中自由貿易協定的基本精神。他還表示，部署「薩德」是南韓為了保衛國民不受北韓日益升級的核威脅而選擇的自衛性措施。

據報導，南韓政府和執政黨自由韓國黨今天召開黨政協調會議決定，積極探討針對中國採取的反制「薩德」入韓措施向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。

禹泰熙在會議結束後會見媒體記者時表示，正在研究向世貿組織提起訴訟的具體事宜。政府將繼續關注中國有何變化，並按照原則因應。

據報導，南韓產業界對此意見不一，有觀點認為，政府應制定積極對策解決企業面臨的困難，另有觀點憂慮政府採取措施可能會刺激中國，使局勢更加惡化。

禹泰熙還說，韓中兩國在眾多領域有很大的合作空間，應著眼長遠，繼續推動合作。1060307

(中央社)