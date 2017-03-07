台灣國樂團進駐戲曲中心 揮灑狂狷之氣

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台灣國樂團今年進駐台灣戲曲中心，入駐新家後的台灣國樂團，第一季首檔音樂會「狂狷物語」邀中生代指揮家陳志昇；台灣國樂團長劉麗貞說，這次曲目有靜有動，風格多元。

台灣國樂團今年進駐台灣戲曲中心，進駐後今天首次讓媒體參觀樂團在戲曲中心舉辦的「狂狷物語」音樂會彩排。音樂會以年輕人的狂狷之氣為主題，用國樂團演繹新一代台灣年輕人思想觀念、生活方式、社會參與及生命體驗。

台灣國樂團今年規劃「中生代指揮家」音樂會系列，每一樂季邀近年活躍於音樂界的中生代指揮家與台灣國樂團合作，以「主題音樂會」方式展現音樂生命力。

「狂狷物語」邀陳志昇攜手打擊演奏家張旭、笛子施美鈺、琵琶陳昱蓉、胡琴陳筱喬4名青年音樂家，分別在「酒狂」、「中國隨想曲」、「千章掃」與「密‧祉」等曲目發揮。

劉麗貞表示，台灣國樂團從兩廳院搬到台灣戲曲中心，終於有自己的家，藉進駐新家，樂團演出曲目從年輕化出發，透過多元樂章，吸引讓年輕人加入聽國樂。

「狂狷物語」音樂會14日在國家音樂廳演出。1060307

(中央社)