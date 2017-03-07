彰縣田中高中大學繁星33人上榜

田中高中大學繁星表現出色，校長潘福來與上榜學生開心合影。(鐘武達攝)

彰化縣田中高中今年度大學繁星推薦成績優異，33名學生上榜，其中1名醫學大學，14名國立大學，包含 政大、成大、中山、中興、台灣師大、彰化師大、台北、台中教育大學、嘉義、台南大學等國立大學。

校長潘福來表示，田中高中今年繁星推薦錄取率為70%，高於全國推薦錄取率62.8%。

3年前由國中部直升高中部的余炘宏、張繽、黃郁琁，以及二水國中的黃祥珉，當年成績可以錄取第一志願彰中、彰女，但他們選擇留在田中高中，如今也以第一志願分別錄取成大電機系、中興森林系、中國醫藥大學公衛系及政大企管系等頂尖國立大學，他們說，「當初的決定是對的」。

潘福來說，這次上榜的，超過半數都是國中部直升高中部的學生，這印證了田中高中擁有優質的教育團隊，能夠給學子最好的教育。

(中時)