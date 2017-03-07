國定假日加班費 勞團：現行算法不合理

勞團跟學者今天都認為，國定假日加班第9至12小時的加班費，應該加倍薪資後，再給1又1/3或1又2/3，也就是以月薪3萬6000元的勞工來看，第9小時的加班費應為時薪150元x2x1又1/3，而非150x1又1/3。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說，依法國定假日加班費的計算方式為在8小時以內工作者再加發1日工資所得，超過8小時的加班費則依勞基法第24條第1項計算。

高教工會研究員陳柏謙表示，國定假日是要給兩倍工資，所以在國定假日加班第9小時應該用兩倍工資做基準計算，也就是以月薪為新台幣3萬6000元，時薪是150元的勞工為例，國定假日第9小時的加班費應為300x1又1/3。

文化大學法律系教授邱駿彥也認為，勞工加班越久，加班費要領的就越多，因此國定假日第9小時的加班費母數也應該用兩倍去做計算。

黃維琛表示，勞工在國定假日出來加班，第9至12小時的加班費為「延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之一以上；再延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之二以上。」

以月薪3萬6000元的勞工為例，勞工在國定假日加班第9小時跟第10小時就應該為150x1又1/3＝200元；第11小時跟第12小時則為150x1又2/3＝250元。1060307

(中央社)