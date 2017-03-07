國定假日加班費 勞團：現行算法不合理
勞團跟學者今天都認為，國定假日加班第9至12小時的加班費，應該加倍薪資後，再給1又1/3或1又2/3，也就是以月薪3萬6000元的勞工來看，第9小時的加班費應為時薪150元x2x1又1/3，而非150x1又1/3。
勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛說，依法國定假日加班費的計算方式為在8小時以內工作者再加發1日工資所得，超過8小時的加班費則依勞基法第24條第1項計算。
高教工會研究員陳柏謙表示，國定假日是要給兩倍工資，所以在國定假日加班第9小時應該用兩倍工資做基準計算，也就是以月薪為新台幣3萬6000元，時薪是150元的勞工為例，國定假日第9小時的加班費應為300x1又1/3。
文化大學法律系教授邱駿彥也認為，勞工加班越久，加班費要領的就越多，因此國定假日第9小時的加班費母數也應該用兩倍去做計算。
黃維琛表示，勞工在國定假日出來加班，第9至12小時的加班費為「延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之一以上；再延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之二以上。」
以月薪3萬6000元的勞工為例，勞工在國定假日加班第9小時跟第10小時就應該為150x1又1/3＝200元；第11小時跟第12小時則為150x1又2/3＝250元。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。