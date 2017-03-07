伊拉克朝西摩蘇爾推進 收復省政府總部
伊拉克今天宣布，政府軍已在摩蘇爾市（Mosul）西區，從伊斯蘭國組織手中收復省政府總部和第2個橋頭堡。
法新社報導，政府軍2月19日發動作戰，致力收復仍在伊斯蘭國（IS）手中最大城巿據點摩蘇爾的西區，惟因連日天候不佳而進展緩慢，直到5日才又重新向前推進。
聯合作戰司令部（Joint Operations Command）聲明：「聯邦警察和快速反應部隊（Rapid Response）英雄們解放尼尼維省（Nineveh）政府大樓，並控制第2座橋胡里耶橋（Al-Hurriyah Bridge）。」
尼尼維省省會摩蘇爾是伊拉克第2大城。
底格里斯河（Tigris River）將摩蘇爾一分為二，跨河橋梁要不受損，要不遭毀。若無法修復，那就得重新架橋，才能連結政府掌控的城東與受制於IS的城西。
國際移民組織（International Organization forMigration）指出，在摩蘇爾西區的戰鬥已迫使逾5萬人逃離。（譯者：中央社何宏儒）1060307
(中央社)
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