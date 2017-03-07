菲律賓爆霍亂疫情 薄荷島宿霧旅遊當心

疾管署今表示，民眾度假常去的菲律賓薄荷島、宿霧部分地區，今年2月至少有100人感染霍亂，呼籲民眾到當地旅遊，海鮮、蔬菜應煮熟再吃，飲料別加冰塊，降低感染風險。

根據衛福部疾管署資料顯示，菲律賓去年1至10月已累計1萬4000起疑似霍亂病例，其中56例確診，今年2月底在中部維薩亞斯群島（Visayas）的薄荷島（Bohol）東南部及宿霧省卡內薩島發生霍亂疫情，至少有100人確診感染霍亂，多數伴隨嚴重腹瀉，其中一名4歲孩童已死亡。

疾管署指出，「霍亂」是一種急性細菌性腸道傳染病，經由病人或帶菌者糞便或嘔吐物污染的食物或飲水而感染，一般感染原因為食用未煮熟受污染的水產品，特別是甲殼類、貝類或吃到交叉污染的食物。

感染後是否發病，與食入菌量及人體免疫力有關，疾管署表示，老年人、慢性疾病患者、癌症、免疫功能抑制、胃酸不足或胃切除者較易發病，屬於高危險群，其潛伏期從數小時到5天，通常為2至3天，症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等，輕重程度因人而異，國內醫療資源充足，大多數病患接受妥適的治療照顧後，症狀都能獲得改善。

疾管署提醒，民眾前往霍亂流行地區，應飲用煮沸的水、包裝完整的飲品及經消毒過的奶類或製品，避免飲用加冰塊的飲品，盡量別吃生魚片、生菜、生蠔或未熟貝類等，減少罹病風險。

疾管署呼籲，民眾如出現疑似症狀，應儘速就醫治療，醫師如發現疑似個案，應於24小時內通報，相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1060307

(中央社)