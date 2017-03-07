韓國瑜：黨魁選舉越打越冷 像老電影院
表態參選國民黨主席的韓國瑜今天分析黨主席選情，自評排第三，國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義排名第一。但他認為，國民黨主席選舉越打越冷，像老的電影院、劇本，人民根本不想看。
國民黨主席選舉5月20日投票，包括洪秀柱、吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢、台北農產運銷公司總經理韓國瑜、前立委潘維剛6人表態參選。
韓國瑜今天接受廣播訪問時，自嘲選情像洗三溫暖，「肚臍眼以下熱呼呼，肚臍眼以上冷冰冰，因為所有黨內大老都不喜歡他，但網路人氣第一」。
韓國瑜自評自己排名第三，可以往第二跑；洪秀柱、吳敦義還是排名第一。
他建議，黨主席選舉第一輪決勝負就好，不要勞民傷財，既然有5個人會落選，大家同意書簽好，輔佐第一名黨主席就好。
韓國瑜說，國民黨黨主席選舉根本不好看，越打越冷，就像老的電影院、角色、劇本、老的瓜子，人民根本不想看。
韓國瑜希望，不要再用意識形態催眠民眾。他比喻，過去國民黨是「大海」，有錢有權，逐漸變成小池塘、澡缸、小茶杯，現在是「小牙籤」。
對於黨主席選舉，目前協調決定舉辦電視政見發表會，而不是辯論會，韓國瑜說，如果中央黨部不贊成，他會自己找其他參選人來辦。
至於吳敦義、郝龍斌是否有整合的可能？韓國瑜說，他們現在不敢整合，因為大家眼睛都在看，若是密室交易怎麼交代？1060307
(中央社)
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