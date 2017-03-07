彰縣中小學運動會開幕 PU跑道啟用

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彰縣106年中小學聯合運動會今天開幕，縣立體育場整修完成的PU跑道也進行啟用儀式，縣長魏明谷勉勵選手展現實力。

彰化縣106年中小學聯合運動會今天起一連4天在彰化縣立體育場舉辦，新整修完畢的PU跑道也在今天進行啟用儀式，彰化縣長魏明谷、民進黨籍立委黃秀芳以及彰化縣副縣長林明裕等人都參加今天的運動會開幕式。

魏明谷說，中小學運動會除了要提倡運動、追求強壯的體魄之外，也希望透過運動會選拔出彰化縣的優秀選手，期許每位選手都能拿出最好的實力，勇於突破自我，創造佳績。

魏明谷表示，縣府將在4月22日承辦全國中等學校運動會，希望藉由舉辦全國性的運動賽事，提升彰化縣的運動水準，也進行城市行銷，帶動觀光以及運動產業，希望到時候全國的民眾都能來到彰化欣賞運動賽事。

為了承辦全中運，彰化縣政府整修彰化縣體育園區內的縣立田徑場、健興游泳池、體育館以及健興網球場等4大場地，其中田徑場內400公尺長的PU跑道已完成整建，同時獲得中華民國田徑協會標準田徑場的認證。1060307

(中央社)