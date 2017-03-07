地方盼活化 允台東看守所公益使用
過去幽禁嫌疑犯的台東看守所，15年前已沒有收容人，改為藝文展示館，因低度使用，法務部允諾交由民間公益使用。
占地千坪的台東看守所，民國90年後移到台東監獄內，閒置一段時間。幾年前，法務部設置「矯正藝文展示館」；不過僅有低度使用，地方希望能更活化。
立法委員劉櫂豪日前在立法院提案要求法務部應與國有財產署、地方政府及地方社團，研議活化方案，供社福公益團體運用，以打造台東社福友善環境。法務部部長邱太三承諾指派次長陳明堂負責辦理。
劉櫂豪和台東縣議員洪宗楷今天召開記者會表示，台東看守所民國90年以後就低度使用，目前僅部分區域做矯正機關相關的展覽使用，對民眾而言缺乏吸引力，形同蚊子館，應該提供公益活化使用。
洪宗楷表示，台東看守所過去是關犯人冰冷的地方，希望未來是柔性的空間，例如提供長照、原民、客家、藝文團體和社會組織團體進駐，拆掉高牆，成為台東新亮點。
劉櫂豪強調，不僅是看守所，將來國有財產局低度使用的資產，也希望能提高效率活化使用。1060307
(中央社)
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