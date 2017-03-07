陸專家呼籲讓中國文化活起來

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中國大陸春節電視節目「中國詩詞大會」播放後，大陸掀起一股中國文化熱潮，近日更有專家呼籲讓傳統文化「活起來」。

深圳新聞網今天報導，在今年的人大和政協「兩會」上，大陸全國政協委員、專家和部長都在積極為如何讓傳統文化活起來、傳下去探索新方式。

報導表示，除了古詩詞、書畫雕塑、文物器皿、傳統建築等也都承載著中華傳統文化。

據報導，對於如何讓深藏在博物館裡的文物、書寫在古籍裡的文字都活起來，中國大陸國家文物局局長劉玉珠說，要讓廣大公眾接觸到文物資源。

劉玉珠說，大陸近77萬處不可移動文物和近6000萬件可移動文物，已經逐步向社會開放。

他說，把網路平台與文物資源的利用相結合，也是讓文物「活」起來的一種新形式。

大陸中央電視台在春節期間播放了「中國詩詞大會」，其後節目在大陸掀起一股學習和討論詩詞的熱潮。在成都，當地正在舉辦最佳詩詞的網路票選活動。1060307

(中央社)