陸專家呼籲讓中國文化活起來
中國大陸春節電視節目「中國詩詞大會」播放後，大陸掀起一股中國文化熱潮，近日更有專家呼籲讓傳統文化「活起來」。
深圳新聞網今天報導，在今年的人大和政協「兩會」上，大陸全國政協委員、專家和部長都在積極為如何讓傳統文化活起來、傳下去探索新方式。
報導表示，除了古詩詞、書畫雕塑、文物器皿、傳統建築等也都承載著中華傳統文化。
據報導，對於如何讓深藏在博物館裡的文物、書寫在古籍裡的文字都活起來，中國大陸國家文物局局長劉玉珠說，要讓廣大公眾接觸到文物資源。
劉玉珠說，大陸近77萬處不可移動文物和近6000萬件可移動文物，已經逐步向社會開放。
他說，把網路平台與文物資源的利用相結合，也是讓文物「活」起來的一種新形式。
大陸中央電視台在春節期間播放了「中國詩詞大會」，其後節目在大陸掀起一股學習和討論詩詞的熱潮。在成都，當地正在舉辦最佳詩詞的網路票選活動。1060307
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。