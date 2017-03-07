問題冠脂妥 花蓮稽查下架
冠脂妥偽藥引起民眾不安，花蓮縣衛生局啟動稽查，共有1372粒問題藥品已下架，將持續嚴格稽查，確保民眾用藥安全。
花蓮縣衛生局今天表示，接獲食品藥物管理署通報台灣阿斯特捷利康股份有限公司用於降血脂的冠脂妥（Crestor 10mg）膜衣錠盒裝（批號為MV503），疑似有仿冒品之偽藥，立即啟動稽查，並全面通知所有醫院、衛生所及社區藥局停止供應予民眾。
花蓮縣衛生局表示，稽查完畢共有1372粒問題藥品皆已下架。民眾若使用降血脂藥物，檢視是否有服用此藥品，若外包裝上有標示批號為MV503藥品者，請停止使用，並儘速回原取得藥品的醫療院所、藥局諮詢或辦理退藥。
為維護民眾用藥安全與安心，衛生局表示，將持續嚴格稽查，確保用藥安全，民眾如有用藥安全疑慮，可洽詢各藥局專業醫療人員，或撥打衛生局服務專線電話03-8226959。1060307
(中央社)
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