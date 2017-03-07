因金案赴大馬 北韓團體經北京返平壤

我要評比

為認領金正男遺體而訪問馬來西亞吉隆坡的北韓代表團，今天上午抵達北京，並於今天下午搭乘高麗航空航班返回平壤。

南韓聯合新聞通訊社報導，包括北韓前常駐聯合國參贊在內的北韓代表團，經由北京返回平壤。

在離開北京的北韓代表團一行中，並未發現被馬來西亞政府勒令離境的北韓駐馬來西亞大使姜哲。

金正男毒殺案唯一被拘捕的北韓籍嫌疑人李正哲（音），3日獲釋並從吉隆坡國際機場搭乘馬航航班飛往北京後，目前仍未踏上歸國之旅。

報導指出，北韓前常駐聯合國副代表李東日率領北韓代表團，於2月28日下午抵達馬來西亞吉隆坡，與馬來西亞政府當局就2月13日在吉隆坡機場遭人毒殺身亡的金正男遺體移交等問題進行「談判」，但李東日沒能與大馬當局進行深度接觸。1060307

(中央社)