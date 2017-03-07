美影集描述菲總統好色 菲提出抗議
美國與杜特蒂的樑子再添一椿。美國一齣電視劇播出菲律賓總統對美國女性國務卿作出不雅舉動的橋段，馬尼拉對此大感不滿，斥為「不當行為」。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視劇Break in Diplomacy第3季第15集預告片，播出1名身穿菲國傳統禮服的「外國領袖」非禮美國女國務卿麥考德（Elizabeth McCord）的劇情。
這集電視劇預定於3月12日播出，根據預告片，麥考德揮拳狠揍了這名外國領袖。
菲律賓駐美國大使館6日透過聲明表達「強烈抗議」。
聲明說，「鑑於節目將對菲國利益以及菲國人民的傷害，菲律賓大使館呼籲哥倫比亞廣播公司採取必要的糾正措施。」
菲律賓大使館斥責，雖然這個節目只是虛構，但卻包含時事元素，觀眾看時恐怕會信以為真。
聲明補充，節目內容的負面描述不僅貶低菲國元首的形象，也有違菲國政府處理外交事務的方式以及菲人對女權的尊重。
另方面，菲律賓總統府發言人阿貝拉（Eenesto Abella）今天在記者會上回應，哥倫比亞廣播公司想影射的可能是美國自身的情況，「我真的認為他們應該用虛構的美國總統作角色。」
美國政府指責杜特蒂總統主導的掃毒行動違反人權，被激怒的杜特蒂揚言與美國分道揚鏢，他甚至以不雅語言辱罵當時的美國總統歐巴馬，菲美關係一度陷入緊張，直到川普上台後才出現和緩。1060307
(中央社)
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