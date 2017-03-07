南港高中楊仲 摘星台大經濟
大學繁星推薦錄取和篩選結果今天公告，台北市立南港高級中學生楊仲父親在楊仲小時候病逝，與媽媽、弟弟相依為命，和媽媽感情好，討論後將台大經濟系列第一志願，也成功摘星。
楊仲就讀南港高中國中部體育班，主攻游泳，曾在台北市中小學運動運個人項目50公尺自由式拿銀牌、全中運個人項目100公尺自由式拿下第6名，高中時發展其他興趣，與媽媽討論後選擇台灣大學經濟系，也順利錄取。
楊仲在高中三年保持全校前1％好成績，拿手科目是社會、自然，也會利用課餘與晚自習時間，擔任同學的解題小老師。他說，到指考前，仍會在校持續幫助同學。
育成高中鄭安伶錄取世新大學日語系，她從小在眷村長大，父母年齡差距40歲；她說，思考方式因此比同齡成熟。
不過，鄭安伶父親在她高二時，因急性心臟衰竭逝世，家中經濟頓時陷入困境，孝順的她為減輕母親負擔，努力爭取獎學金，高一時選修日語為第二外語，最終順利摘星，錄取世新大學日語系。1060307
(中央社)
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