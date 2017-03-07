川普上台 學者：美中台三邊更加不對等
學者趙春山今天表示，美國總統川普上台加上中國崛起，國際權力結構走向鬆散兩極化，美中台三邊關係會更加不對等，因兩岸間無溝通管道，未來更加必須看美中的臉色。
前立委林濁水與淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山，今天到立法院參加由民進黨立委邱志偉、劉世芳主辦的「美國總統川普就任後對全球政經及亞太局勢之影響」公聽會。
趙春山表示，川普上台加上中國崛起，國際政經權力結構發生很大變化，現實主義高漲，國際組織制約能力變小，基本走向鬆散的兩極化，美中台三邊關係會更加不對等，因兩岸間無溝通管道，未來更加必須看美中的臉色，經濟上台灣是小國，一定要全球化、參加區域整合，否則雙邊關係會受制於中共。
他說，中共對台政策非常確定，兩會後底線更加清楚，而台灣內部目前有國家認同問題，這樣如何建立國家利益的共識？立法院應邀請所有政黨，確定出國家利益，連利益都沒搞出來，怎麼搞政策？
針對近期台灣參與世界衛生大會(WHA)、國際民航組織(ICAO)，以及邦交國亮黃燈的情況，林濁水表示，他不認為WHA、ICAO的參與有那麼重要。
他說，固然參加是最好，但以參與WHA為例，現在以中共安排的方式，以中國大陸的一省參加，連台灣都不能講，這樣的意義何在？這樣去參加是保護台灣的主權，還是不去參加能保護台灣的主權？
林濁水說，最近中共涉台智庫中，傳統台灣研究學者被國際關係學者取代，中共總書記習近平開始積極跟美國建立特殊大國關係，積極主導國際事務後，北京在統一並不放棄台灣的前提下，把台灣問題安排在幫助北京國際戰略架構的推演，他觀察馬習會就是這樣的情形。1060307
(中央社)
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