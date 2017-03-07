一例一休加景氣回升 4月底人力需求增3萬

我要評比

勞動部今天公布「106年第1次人力需求調查」報告，當中提到事業單位預計106年4月底較1月底的人力需求，預計增加3萬人，主因為景氣回升跟一例一休的效應。

勞動部今天公布「106年第1次人力需求調查」，在106年1月9日至26日針對員工規模30人以上的事業單位進行調查，總計回收有效樣本3096家。

勞動部統計處長羅怡玲說，事業單位預計106年4月底較1月底預估會增加僱用3萬8700人，減少僱用8700人，淨增加3萬人，也是7季以來新高。

以行業別來看，以製造業增加人數1萬4500人最多，其次則為電子零組件製造業2400人。

羅怡玲表示，主因是外需增溫、國內半導體及相關供應鏈持續投資，政府積極推動國家發展計畫以及因應提升勞動條件的需要，廠商增雇員工意願增加。1060307

(中央社)