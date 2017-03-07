萬金石馬拉松 配速員帶你突破自我

2017萬金石配速列車帶你破pb。（新北市政府提供）

即將在3月19日開跑的2017新北市萬金石馬拉松，是全臺唯一國際田總IAAF銅標籤認證賽事，今年更將申請銀標籤審查。除了擁有國內最安全的賽道，全線封閉全面交通管制，大會並安排3小時至5小時40分完賽、共6班次的配速員，領跑在美麗的萬金石北海岸，陪伴著參賽跑者，跑得更有效率，挑戰個人完賽最佳紀錄。

新北市體育處表示，萬金石馬拉松賽事品質年年提升，除了完善的賽事規劃、豐富的周邊服務，今年還由宏碁公司拍攝一系列馬拉松課程教學影片，邀請國家代表隊教練許績勝老師，從賽前訓練、體能晉級、調整飲食及賽道環境等四部份，分享如何備戰萬金石，相信對於參賽跑者的跑步知識、技術提升一定有所幫助。

除了備戰萬金石影片教學外，3/19比賽當天也安排3小時至5小時40分共6班次的配速員，分別為300、330、400、430、500及540等，帶領著參賽跑者一起達標破pb（個人最佳紀錄）。配速員是馬場跑者的精神支柱，國內、外知名馬拉松皆有配速列車的服務，本屆萬金石希望藉由國家級教練的指導及配速員的規畫，讓所有參賽選手，輕鬆完賽，突破個人紀錄。

(中時電子報)