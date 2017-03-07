銅板美食！屏東將辦首屆肉圓節
肉圓因區域不同而有所分別，「南蒸北炸」各有擁護者，為推廣國境之南的特色銅板美食，屏東市民代表李漢鐘結合市區各老牌名店，將於11日在屏市千禧公園舉辦首屆「肉圓節」，盼塑造「肉圓故鄉」美名，順勢帶動觀光商機。
李漢鐘指出，屏東肉圓是庶民文化重要一環，出生北區市場的他，從小最愛吃阿嬤賣的肉圓，對它有極深厚情感，現今傳承三代、將近70年，已由叔叔接手經營，身為肉圓子弟，將屏東肉圓行銷全台，自己責無旁貸。
吃遍南北美食，對於肉圓再熟悉不過的立委蘇震清表示，屏東肉圓是台灣最早以「蒸」的方式進行調理，內餡以生豬肉加上其他調味料，外皮則是用在來米漿和地瓜粉揉成圓狀，送入蒸籠裡蒸熟，食用時再淋上煮過的醬汁、豬油和少許蒜泥、香菜。
吃完後一定要用殘汁殘肉再去盛清湯來喝，這就是屏東人吃肉圓的特色，與中北部以地瓜粉、太白粉等材料作做成半透明肉圓，用油加溫炸的作法完全不同。
曾經參加彰化肉圓節，並拿下網路票選第2名殊榮的屏東業者陳鳳秋說，屏東因氣候炎熱，蒸的肉圓口感清淡，且醬料都是各家獨門，不像用炸的肉圓那麼油膩，說起南部肉圓，絕對有信心可以擄獲饕客的胃。
(中時)
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