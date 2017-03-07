南投三育高中首見台大　林雋立志農業研發改良

林雋（右）錄取台大，為三育高中創校以來首見，校長朱燕武（左）高興、欣慰。（沈揮勝攝）

位在魚池鄉的三育私立高中今年成績不錯，師生振奮。（沈揮勝攝）

煙雲中的三育高中校園，美如詩畫。（沈揮勝攝）

三育高中校地達52公頃（逾15萬坪）。（沈揮勝攝）

基督教「復臨安息日會」1952年在新店創台灣三育神學院，1980年與屏東「三育聖經學校」合併遷校南投縣魚池鄉，並更名「私立三育高級中學」，創校60餘載，今年首見畢業生上台大，曾獲世界青少年手球賽冠軍的林雋，以繁星錄取台大農藝系，讓校長、親、師、生都振奮！

1999年出生、家住台中市北屯區的林雋，國中會考成績獲得5個B，在台中附近已找不到自己喜歡的公私立學校；他自我調侃是在「走投無路」的情況下，發現位置有些偏遠的三育高中環境不錯，在家人鼓勵下，就此安頓下來。

三育高中屬宗教學校，強調品格教育，在課業上並未給學子太大壓力，但這種氛圍反而給了林雋放鬆學習並培養興趣；從事出版業的媽媽送給他《糧食危機關鍵報告》這本書，讓他對農業發生興趣，懷著「幫助農民」使命感，很快地鎖定自己想要的校系，並透過「繁星」如願。

校長朱燕武說，即將舉辦66周年校慶的三育高中，創校至今雖曾出現過畢業生錄取清大、交大、成大等名校，但錄取台大還是頭一遭！去年台大農藝學系第1階段錄取分數為68級分，林雋以61級分透過繁星錄取，對偏鄉學校和學子而言，是一種激勵、也看到希望。

三育高中今年畢業生僅30多人，除了林雋，家住台北市的簡渝潔，透過繁星「就近」選擇實踐社工系；另有鄭閎文學測63級分，目標鎖定成大心理系；李茗威、陳歆翰成績中上，分別期待就讀生命科學系或傳播系。

朱燕武說，評估約有4分之1有機會上國立大學，也是歷來最佳。

(中時)