南投三育高中首見台大 林雋立志農業研發改良
基督教「復臨安息日會」1952年在新店創台灣三育神學院，1980年與屏東「三育聖經學校」合併遷校南投縣魚池鄉，並更名「私立三育高級中學」，創校60餘載，今年首見畢業生上台大，曾獲世界青少年手球賽冠軍的林雋，以繁星錄取台大農藝系，讓校長、親、師、生都振奮！
1999年出生、家住台中市北屯區的林雋，國中會考成績獲得5個B，在台中附近已找不到自己喜歡的公私立學校；他自我調侃是在「走投無路」的情況下，發現位置有些偏遠的三育高中環境不錯，在家人鼓勵下，就此安頓下來。
三育高中屬宗教學校，強調品格教育，在課業上並未給學子太大壓力，但這種氛圍反而給了林雋放鬆學習並培養興趣；從事出版業的媽媽送給他《糧食危機關鍵報告》這本書，讓他對農業發生興趣，懷著「幫助農民」使命感，很快地鎖定自己想要的校系，並透過「繁星」如願。
校長朱燕武說，即將舉辦66周年校慶的三育高中，創校至今雖曾出現過畢業生錄取清大、交大、成大等名校，但錄取台大還是頭一遭！去年台大農藝學系第1階段錄取分數為68級分，林雋以61級分透過繁星錄取，對偏鄉學校和學子而言，是一種激勵、也看到希望。
三育高中今年畢業生僅30多人，除了林雋，家住台北市的簡渝潔，透過繁星「就近」選擇實踐社工系；另有鄭閎文學測63級分，目標鎖定成大心理系；李茗威、陳歆翰成績中上，分別期待就讀生命科學系或傳播系。
朱燕武說，評估約有4分之1有機會上國立大學，也是歷來最佳。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。