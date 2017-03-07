WBC》戰績表：中華隊A組暫時墊底

郭俊麟先發投不滿1局失4分，承擔敗戰。(林勝發攝)

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經典賽火熱開戰，昨以色列力戰10局鬥倒南韓後，緊接著7日迎戰中華隊，中華隊接連動用6名投手上陣，卻擋不住以國的強大火力，最終以7比15敗下陣來，取得2連勝的以色列，於A組暫居龍頭，中華隊則與南韓同為1敗，暫處於墊底位置，接下來將於明晚強碰荷蘭。

中華隊輸給以色列，暫0勝1敗與南韓於A組墊底。

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中華隊此役派出郭俊麟先發，但首局就遇上亂流，慘失4分退場，所幸陳冠宇登板止血，未讓失分擴大，無奈中華隊打線卻遭以色列先發貝克(Corey Baker)封鎖，到第3局仍以0比4落後。陳冠宇投了2局好球，4上體力下滑挨了一發2分炮，雖蔡明晉登板止血，但比數已擴大到6比0。

儘管中華隊打線在7上追回3分，但接在蔡明晉後的3名後援投手，卻讓以國打者予取予求，比賽到9上，以國已取得3比15的遙遙領先，中華隊雖在9下追回4分，但比分差距實在太大，最後仍難逃輸球命運。

(中時電子報)