WBC》投不滿1局退場 郭俊麟：一開賽三壞球節奏亂掉

中華隊先發投手郭俊麟對以色列先發0.2局失4分，黯然退場。（林勝發攝）

郭俊麟面對以色列，先發投不滿1局失4分，承擔敗戰。(林勝發攝)

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中華隊今首戰以色列，結果先發投手郭俊麟，卻僅投0.2局就失4分退場，他表示，其實自己狀況還不錯，只是一開始連續三顆壞球，讓自己節奏亂掉。

此役郭俊麟面對以色列，先發0.2局，用了29球，被擊出6支安打，失4分吞敗，他說，以色列想像中還要強，投打都相當出色，自己投滿多變速球都被打安打，打者掌握度很好，也很確實擊球。

不過慶幸的是，郭俊麟僅用29球，明天還是可以出賽，他指出，明後天的比賽，不管是面對荷蘭還是韓國，都會做好準備上場，今天的狀況其實比熱身賽時好，但一開始投出三壞球，節奏整個亂掉，需要改進。

(中時電子報)

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