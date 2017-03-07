大陸2月外匯存底 重返3兆美元關口
在1月跌破「3兆美元」整數關口之後，中國外匯存底在2月終結了此前連續8個月下跌的態勢，重上「3兆美元」。
華爾街見聞報導，中國人行今（7）日公布的數據顯示，中國2月外匯存底餘額為3.005兆美元，高於預期的2.969兆美元，較2.9982兆美元的前值增加69.16億美元，為2016年6月以來首次回升。
此前的1月外匯存底跌破3兆美元整數關口，且為連續第8個月下降，續創近6年新低。中國2月底黃金儲備為5,924萬盎司，與1月底持平。中國2月底黃金儲備報743.76億美元，1月底為712.92億美元。
人行副行長潘功勝日前表示，中國外匯存底充裕，並且人民幣匯率、外匯存底變動等多個外匯形勢指標均指向，外匯市場正趨向穩定。1月份數據已經有所顯示，過幾日將發布的2月份數據中，外匯市場向好趨勢會更加明顯。他還稱，外匯存底是一個連續變量，「整數關口是沒有什麼意義的」。
(工商)
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