長途飛行好累! 專家告訴你8個機上好睡小技巧

長途飛行，睡得好很重要。 (達志影像/shutterstock提供)

從台灣搭飛機到歐美國家，都得經歷10多個小時的航程，如果在飛機上一直沒辦法睡好，真的是累死人不償命，情緒也會變得不好，沒有足夠的資金坐頭等艙、又想要在長途航行中有個好眠，專家就給了8個小技巧，幫助你睡得比較好一些。

●訂機票時 留意你航班抵達時間

睡眠專家Natalie Dautovich建議：「選擇航班時，留意你航班抵達時間，最好在傍晚前抵達。」，傍晚前抵達可幫助你忽略完整的睡眠時間，並且幫助你到當地時間晚間10點前都能保持體力。抵達目的地後雖然有時差問題，但Dautovich仍建議10點就寢，這樣可以幫助你在接下來的旅途中有更好的睡眠品質。

●把手錶設定成目的地時間

Dautovich建議在飛機上就可以趕快把手錶或手機調整成目的地的時間，這樣可以幫助你的身體更快的適應新時區的作息。

●服用褪黑激素

褪黑激素（Melatonin）是由大腦松果體所分泌的一種荷爾蒙，可以調節生理時鐘，幫助入眠，其分泌於晚間中段時間最多，然後在晚間後段時間較少、再隨時間逐漸減少至天明，如果你想調整新的睡眠時間，口服褪黑激素的確可以幫助你，不過要注意別服用太多，最多僅需一毫克就行，超過這樣的劑量反而會噬睡。

●上機前先吃東西

Dr. Bazil說，在上飛機前吃東西，告訴身體說這是晚餐時間，調節生理時鐘，此外，吃飽了就不必飢腸轆轆的等飛機餐來，你可以不被送餐影響好好睡個覺。

●戴上眼罩

光會抑制褪黑激素讓你醒著，Dr. Bazil建議避免明亮的燈光，才不會讓自己睡不著，戴上眼罩可以避免過多的光影響你的睡眠。

●帶上頸枕

想要睡得好，頸枕可以讓你更加舒適，帶上一個準沒錯。

●從家裡帶件床上用品

Natalie Dautovich建議，要在飛機上睡覺，可以盡量試著模仿理想的臥室環境，你可以帶上眼罩、耳塞、穿上舒適的衣服，如果行的話，帶上一件家裡床上用品也不錯。

●不要喝酒

喝酒聽起來好像很幫助入眠，但其實並不是這樣，Natalie Dautovich說酒精會讓人亢奮，睡前最好少碰。

(中時電子報)