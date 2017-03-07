澎湖縣光榮里桌球教室啟用 馬公市長開球
澎湖縣唯一在里辦公處成立的桌球教室日前於馬公市光榮里啟用，馬公市長葉竹林、馬公市代表會副主席許國政、市代表黃旭輝、棒球協會理事長高明堂及多位鄰長、里民、志工皆前往見證這歡喜的一刻。
在葉竹林市長及許國政副主席、黃旭輝代表共同開球後，光榮里桌球教室就在光榮社區活動中心二樓正式啟用。
馬公市長葉竹林表示，這種室內體育運動可以不受天氣限制，任何季節都適合進行，希望未來推廣至各社區，推動全民運動風氣。希望各公共建築物都能像這樣常態、充分利用，公家單位所付出的資源就算值得了，感謝里辦公處及志工們的用心。
光榮里里長劉重德指出，民國93年間，曾由議員陳海山向賴前縣長爭取2000萬元的經費改建光榮里活動中心，於去年完工，並由社區發展協會使用，但光榮里仍苦無辦公處所，經里長向市長反映後，才得以進入新活動中心二樓，為里民提供最貼切的服務。新活動中心空間寬敞舒適，加上有葉永和教授組成的「澎湖藝術村桌球聯盟」及一群球友擔任志工為里民做最佳服務，於是，光榮里桌球教室就此孕育而生。
啟用典禮簡單隆重，出席來賓一致認為這是個很好的點子，除了能帶動里民運動風氣，讓喜歡桌球的朋友有地方可以打球，更期望未來能夠再培育更多桌球選手。
光榮里桌球教室開放時間暫訂為每週三晚上七時至九時，以及每週六下午二時至五時，里長劉重德希望里民們能善加利用此場地，多多運動維持身體健康。
(中時)
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