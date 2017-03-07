賴士葆：挺綠者生、反綠者亡 另類文革橫行台灣
賴士葆今（7）日在臉書酸蔡英文政府，自從上台後高舉「轉型正義」大旗追殺國民黨，並且立法院本會期又要強推「促轉條例」，加強整肅異己力道，台灣因民進黨全面執政，已經離真正的民主愈來愈遠。
賴士葆表示，總統府敲鑼打鼓成立有違憲之虞的「司改會」，不但翻遍整部憲法看不到總統可以介入司法的條文，且要對法院三審定讞的個案進行第四審，擴權之不避諱令人咋舌，馬上就有人聯想是否要對陳水扁、郭瑤琪等綠色權貴進行平反。
賴士葆說，加上監察委員提名人陳師孟批評法官、干預司法之言論，讓人領教民進黨正在實施「超級大總統帝制」，完全忽視權力分立的憲政精神。過去犯罪定讞的挺綠人士可藉由大法官四審予與平反，碰到問題只要高舉「我挺綠、我挺台獨」大概都無啥大事。
因此，賴士葆強調，「挺綠者生、反綠者亡」的另類文化大革命已經橫行於台灣，台灣因這次民進黨全面執政已經離真正的民主愈來愈遠。，
(中時電子報)
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