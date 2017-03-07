月球人人想去 亞馬遜也有登月計畫
在Space X的伊隆‧馬斯克宣示將在明年送人去月球上空之後，跨國電子商務公司亞馬遜的創辦人傑夫‧貝佐斯(Jeff Bezos)也提出月球探險計畫，顯示這一輪的民間太空競賽愈來愈精彩。
大眾科學(Popular Science)報導，在美國完成阿波羅任務以後的40年，人類的載人太空任務都是在低地球軌道上環繞。結果現在每個人似乎都都急於回到月球。兩個星期前NASA宣布，他們正在重啟月球探險任務，至少在2019年時，會將人類送往繞行月球軌道。結果SpaceX不甘示弱，要搶先在2018年送2位平民太空人進入月球軌道。現在貝佐斯的「藍色起源」(Blue Origin)要設計一台登月艇登陸月球，再把月球資源給送回來。
貝佐斯與馬斯克一樣，都是科技業富豪，也都成立自己的太空公尋，雖然貝佐斯與的藍色起源太空公司沒有Space X來的有名，但是他已經被NASA聘為太空任務的民間顧問，另一名顧問是著名的科普推廣者尼爾.德葛拉司.泰森(Neil DeGrasse Tyson)。
貝佐斯的登月計畫的細節尚未公佈，我們仍可以從公司的文章中了解到一些線索：藍色起源並不是要送人登月球，而是將機器人送到月球表面，探勘上頭的可利用資源，主要是冰層；科學家認為在月球的隕石坑裡，會有萬年不見陽光的黑暗面，那裡可能會有月球形成初期的冰層。要是一但找到，那麼這些水冰可以做為月球開發的資源，將其分解氫氣和氧氣就是火箭燃料了。
藍色起源有大型火箭的開發能力，他的新葛倫2型火箭(New Glenn 2)可以將30噸的酬載送往太空，至於登陸艇，他們的相關技術是來自新謝巴德火箭(New Shepard )，這型火箭具有登陸能力。
貝佐斯應該會利用他與NASA的良好關係，取得 NASA的資金和幫助，某種意義上，是NASA與貝佐斯共同分工在進行下階段的月球探險任，據稱NASA已經在設計長駐於月球的月球基地建造方案，必須能夠抵抗強烈陽光和宇宙射線。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範