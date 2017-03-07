月球人人想去 亞馬遜也有登月計畫

藍色起源的新謝巴德火箭，具有著陸能力，改造成登月艇沒有問題。(圖/藍色起源)

在Space X的伊隆‧馬斯克宣示將在明年送人去月球上空之後，跨國電子商務公司亞馬遜的創辦人傑夫‧貝佐斯(Jeff Bezos)也提出月球探險計畫，顯示這一輪的民間太空競賽愈來愈精彩。

大眾科學(Popular Science)報導，在美國完成阿波羅任務以後的40年，人類的載人太空任務都是在低地球軌道上環繞。結果現在每個人似乎都都急於回到月球。兩個星期前NASA宣布，他們正在重啟月球探險任務，至少在2019年時，會將人類送往繞行月球軌道。結果SpaceX不甘示弱，要搶先在2018年送2位平民太空人進入月球軌道。現在貝佐斯的「藍色起源」(Blue Origin)要設計一台登月艇登陸月球，再把月球資源給送回來。

著名的幾種太空火箭，特別值得注意的是SpaceX的Falcon9(獵鷹9)、Falcon Heavy(獵鷹重型)，以及藍色起源的新葛倫(New Glenn)2型、3型，這是兩家民間太空業者的競賽。(圖/藍色起源)

貝佐斯與馬斯克一樣，都是科技業富豪，也都成立自己的太空公尋，雖然貝佐斯與的藍色起源太空公司沒有Space X來的有名，但是他已經被NASA聘為太空任務的民間顧問，另一名顧問是著名的科普推廣者尼爾.德葛拉司.泰森(Neil DeGrasse Tyson)。

貝佐斯的登月計畫的細節尚未公佈，我們仍可以從公司的文章中了解到一些線索：藍色起源並不是要送人登月球，而是將機器人送到月球表面，探勘上頭的可利用資源，主要是冰層；科學家認為在月球的隕石坑裡，會有萬年不見陽光的黑暗面，那裡可能會有月球形成初期的冰層。要是一但找到，那麼這些水冰可以做為月球開發的資源，將其分解氫氣和氧氣就是火箭燃料了。

藍色起源有大型火箭的開發能力，他的新葛倫2型火箭(New Glenn 2)可以將30噸的酬載送往太空，至於登陸艇，他們的相關技術是來自新謝巴德火箭(New Shepard )，這型火箭具有登陸能力。

貝佐斯應該會利用他與NASA的良好關係，取得 NASA的資金和幫助，某種意義上，是NASA與貝佐斯共同分工在進行下階段的月球探險任，據稱NASA已經在設計長駐於月球的月球基地建造方案，必須能夠抵抗強烈陽光和宇宙射線。

(中時電子報)