名廚為獨居長輩打造圓夢鐵板燒

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高齡97歲的台南市立仁愛之家「家寶」鄭林碧雲奶奶（中）品嘗鐵板美食後，大讚「金趣味！」（洪榮志攝）

這是圓夢鐵板燒！不少老人家一輩子沒吃過鐵板燒美食，台南市社會局結合40個民間團體與頂尖鐵板燒名廚合辦「鐵板燒圓夢計畫」，今天在台南市立仁愛之家打造大型鐵板燒，邀請200位獨居老人享用，讓高齡97歲的仁愛之家「家寶」鄭林碧雲奶奶大讚，「金趣味！」

「鐵板燒圓夢計畫」由社會局結合金豐集團董事長董峰豪、中華民國鐵板燒廚藝協會等40個民間團體及善心人士共同舉辦，現場除有鐵板美食外，還邀請藝人王建傑為長輩們演唱多首懷舊台語歌曲。

今天的活動以歐式自助餐規格，在仁愛之家戶外廣場設置2座大型鐵板燒吧檯，並集結全國17家頂尖鐵板燒主廚，現場為200位獨居長輩料理餐點，所有的長輩都是第一次體驗。

97歲的仁愛之家「家寶」鄭林碧雲奶奶，邊品嘗名廚鐵板燒料理，邊欣賞名廚的好手藝，直說「一邊吃飯一邊看廚師表演煮菜，金趣味！」

(中時)