東大美術系 奪2017高雄獎2首獎
東海大學美術學系學生鍾佩蓉、系友廖敏君，參加台灣最具代表性的美術獎項之一「高雄獎」，分別以「致軟攻擊」、以魚線編織成的創作，奪下兩個首獎，消息傳回學校，師生都相當興奮，兩人也將於25日美術節當天至高雄領獎。
廖敏君目前在東海美術系擔任講師，她表示，這次的創作是以0.3mm魚線編織的方式，一層一層將記憶片斷用透明的玻璃顏料放到魚線上，透過視覺效果產生似實似虛的存在感，藉此表達人生中懷念的童年、被背叛的戀情、親人的生老病死等各種歷程與記憶。
「致軟攻擊」則以誇張的比喻方式呈現作品特色，強調「如果我有勇氣自殺」，創作者鍾佩蓉說，想呈現出「即便要英勇犧牲，也只有勇氣拿著水槍」的概念，比喻新世代與現在主權世代的差異在於主權世代較強硬與堅定，新世代則顯得「柔」。
校方指出，高雄獎今年邁入第21年，是由高雄市立美術館主辦，參加的作品經過兩階段嚴謹連選，最終選出首獎5名，優選8名，入選23名作品，東海大學一次囊括2個首獎，表現相當優異。
(中時)
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