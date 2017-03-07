劉德華監製主演新片《熱血合唱團》 為插曲《17歲》填詞
由博納影業及劉德華映藝公司轉投資的造夢者娛樂共同投資，劉德華親自監製與主演的青春勵志電影《熱血合唱團》，今天（3月7日）發布首張前導海報，畫面中是擔任音樂指揮家的劉德華背影，吊足粉絲胃口。
過年前因拍廣告墜馬受傷的劉德華，目前仍在醫院休養，一起合演《熱血合唱團》的演員仍舉辦一場特別的「謝師宴」，隔空演唱劉德華填詞的歌曲《17歲》，為華仔加油打氣，華仔感動之餘，也透過手機留言：「我也很想念你們！」
《熱血合唱團》是香港2015年票房之冠、《五個小孩的校長》的導演關信輝的新作品，由吳岱融、尹揚明，以及盧冠廷等人主演。
擅長以小人物溫馨故事打動人心的關信輝，這回與華仔合作，詮釋一名有教無類的國際籍指揮家，在事業有成之際回到香港，帶領一群因闖禍而被迫參加「熱血合唱團試驗計畫」，讓這群被外界視為「魯蛇」、失敗者的學生們，在音樂中找回自我，勇於面對生命的挑戰，體驗成長中的挫折與喜悅，以及同儕間的友情。
首次扮演音樂指揮家的劉德華，為求最佳演出效果，電影開拍前，特地向真正的指揮家請益，學習指揮技巧，在觀眾面前呈現更鮮活的角色。該片預計今年第4季在台灣上映，大陸目前還沒有定檔消息。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。