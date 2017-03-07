年輕人易成詐騙集團 警大教授許福生：這4原因所致
日前2名台灣女學生驚傳在南韓失蹤，後來才發現，原來2人是因涉及電信詐騙遭當地警方逮捕。對此，警察大學行政警察學系教授許福生分析，近年來年輕人之所以那麼容易被詐騙集團吸收，是由於少子化、高物慾、低薪、覺得沒有未來等原因所致。
許福生告訴《信傳媒》，投入電信詐騙的年輕人中，其實許多家境算小康，但因身為打工族或是薪水不高，無法負擔開支，所以很容易在高薪又可出國的誘惑下，被友人拐為詐騙集團成員。
另外，許福生提醒，儘管詐騙集團都會強調被抓機率不高，或是就算被抓到刑責也很低，但其實國際電信詐騙已成為各國治安單位的鎖定目標，像是在中國大陸，會依據詐騙金額加重刑責，一旦被抓到，最高有可能遭判處無期徒刑。
(中時電子報)
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