WBC》沒把以色列當成以色列 胡金龍：連日本都會很難打
中華隊經典賽首戰面對以色列，終場以7比15吞敗，胡金龍說，看到名單，沒有把他們當成以色列，就是美國隊，打球風格就感覺是小聯盟體系出來的。
胡金龍今擔任開路先鋒，5打數僅擊出1支安打，他回應，一開始大家有點放不開，可能是第一場，後面有放開來打，得了滿多分的，對方投手不差，要成功突破封鎖真的不容易。
明將對上荷蘭，胡金龍指出，現在第一場就過了，就是準備下一場，好好研究荷蘭投手，相信荷蘭的投手沒有像以色列這麼好，以色列感覺都是在小聯盟體系中完整訓練出來的。
胡金龍也提到，以色列真的很強，就算是荷蘭也有可能會輸，甚至日本對上他們應該也不好打，投手群相當完整，而且球速都在145公里以上，非常厲害，完全沒把他們當成以色列。
(中時電子報)
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