鄧紫棋豪曬性感美胸 深V噴女人味超辣

鄧紫棋豪曬美胸，事業線超辣。（圖／取材自G.E.M. 鄧紫棋臉書）

香港歌手鄧紫棋17歲就出道，以一副好歌喉擄獲不少歌迷支持，並歌唱節目《我是歌手2》一戰成名，不過隨著她人氣飆高，穿著打扮都成為焦點，鄧紫棋不管是以皮褲或是禮服現身，常因比例與配色，被酸是「時尚災難」，不過近日鄧紫棋大秀深V、解放好身材，讓人眼睛大吃冰淇淋。

鄧紫棋下個月即將展開世界巡迴演唱會。（圖／本報系資料照片）

鄧紫棋有別於以往皮褲帥氣造型，6日到馬來西亞演出時，鄧紫棋換穿無袖大V領紅色洋裝，事業線若隱若現，搭配胸上長髮，女人味十足，模樣相當性感，照片一PO出獲得粉絲狂讚。而鄧紫棋下個月即將展開世界巡迴演唱會，她還為此克制飲食，維持身材，這回她曬出美胸自拍照，也讓人見識到鄧紫棋的好身材。

(中時電子報)