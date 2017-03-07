女模案挨批查證瑕疵 台中警局長力挺同仁

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陳姓女模命案昨日案情逆轉，涉案的梁姓女模被釋放，外界直指台中警方查證有瑕疵，才導致檢方誤判。台中市警察局長陳嘉昌為同仁抱屈，一夜難眠，但仍力挺同仁辦案認真。

陳嘉昌今天表示，同仁從協尋人口案件，主動抽絲剝繭，鍥而不捨、漏夜不眠不休認真追查，進而偵破這一件駭人命案，應該值得嘉許。

陳嘉昌指出，但因嫌犯程男緊咬梁女，全程參與作案，惟梁女稱手機已遺失多日，又未曾報案，且該手機仍以梁女的Line，假外拍為由邀約陳女與程男見面遇害等諸多案情，亟待查證。

陳嘉昌表示，因檢警共用24小時，時間急促，然後續有利不利證據又需時間多方偵查，俾能迅速找出證據，來證明或推翻他的說詞。

他說，但受限於24小時偵查時效，所以才會先把案子移送地檢署，但檢察官與警方專案人員等未曾稍息，仍積極進行各項偵查工作，務必徹底釐清各項疑點。

台中市警察局表示，陳姓女模命案原只是板橋派出所一起失蹤案，但追蹤陳姓女模手機卻定位在台中市，此時警方及家屬仍未知曉陳女已遇害。

警方指出，第六分局同仁基於為民服務及該案件多項疑點，甚為重視，立即報警察局由刑大、鑑識中心成立專案小組漏夜偵辨，發現程男與梁女在2日入住台中飯店，3日在警方的開導下，程男透漏陳女已遇害並棄屍台北八德路某大樓。

警方說，因偵辦時間緊迫，程男更多次意圖混淆警方，並誣指梁女涉案，但警方秉持勿枉勿縱，抽絲剝繭，查出監視器畫面中女子非梁女，影中人黃姓女子也在5日到案說明。

警方強調，在檢察官的指導下，必定會將案情查得水落石出，不讓程男詭計得逞，還給往生者一個公道。1060307

(中央社)